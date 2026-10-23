فوز طالبتين بالشرقية بمركزين متقدمين على مستوى الجمهورية في مسابقة «فرسان القراءة في نصر أكتوبر»

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، طالبتي المحافظة لفوزهما بالمركزين السادس والعاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة «فرسان القراءة في نصر أكتوبر»، التي تستهدف تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم ببطولات القوات المسلحة المصرية وأمجاد حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء المحافظة وحرصهم على القراءة والبحث واكتساب المعرفة.

وأشاد المحافظ بجهود قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في مكتب المستشار العسكري للمحافظة تحت قيادة العميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، بقيادة الأستاذ محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في دعم الطلاب وتشجيعهم على القراءة والبحث والاطلاع والمشاركة في المسابقات الثقافية والوطنية.

ففي قسم طلاب الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية) فازت الطالبة سلمى تامر محمد محمود، بمدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وحصلت على المركز العاشر على مستوى الجمهورية وفي طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (المرحلة الإعدادية) فازت الطالبة آسينات عوض أحمد حسن، بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، وحصلت على المركز السادس على مستوى الجمهورية.

وتهدف مسابقة «فرسان القراءة في نصر أكتوبر» إلى تعزيز الوعي بالتاريخ الوطني لدى الطلاب، والتعريف ببطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات أبطالها خلال حرب أكتوبر المجيدة، من خلال موضوعات تاريخية وبحثية تشجع على القراءة والاطلاع وتنمية مهارات التفكير واكتساب المعرفة.

وتأتي المسابقة في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، لدعم الأنشطة الثقافية والوطنية بالمدارس، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى النشء والشباب.