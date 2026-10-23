نادر العشري: لاعبو القناة امتلكوا دوافع كبيرة أمام الأهلي وكان لديهم رغبه في الفوز

أكد نادر العشري، نجم غزل المحلة السابق، أن الدوافع الكبيرة كانت وراء ظهور لاعبي القناة بهذا المستوى أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن مباريات القمة تختلف عن باقي المواجهات بسبب الرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في تحقيق الفوز.

وقال العشري، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور»، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن لاعبي القناة دخلوا المباراة أمام الأهلي بثقة كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق الفوز، وهو ما انعكس على أدائهم داخل الملعب.

وأضاف أن الدوافع في مباريات الأهلي والزمالك تكون أكبر من أي مباراة أخرى، وهو ما يفسر حالة التألق التي ظهر بها لاعبو القناة، في ظل إصرارهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر.

وتابع نجم غزل المحلة السابق، أن مباراة القمة شهدت اختلافًا في الدوافع والثقة بين الفريقين، مؤكدًا أن الزمالك دخل المواجهة أمام الأهلي بحالة من الخوف، على عكس لاعبي القناة الذين ظهروا بثقة ورغبة أكبر في الفوز.

واختتم العشري تصريحاته بتوجيه التحية للاعبي القناة على أدائهم، مشددًا على ضرورة أن يراجع الأهلي حساباته بعد التعادل، والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة.