حملات نظافة مكثفة في رأس غارب.. رفع المخلفات وتمهيد الطرق لتحسين المظهر الحضاري

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من المناطق، في إطار خطة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، والحد من تراكم القمامة والأتربة.

وتأتي التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال النظافة والارتقاء بالبيئة العامة، وتعليمات المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، بمواصلة العمل الميداني ورفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف المناطق.

رفع القمامة والأتربة وتمهيد الطرق

وشملت الأعمال الميدانية رفع تجمعات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي، إلى جانب إزالة الأتربة والتراكمات من الشوارع، وتمهيد الطرق، ضمن جهود تحسين مستوى النظافة وتيسير حركة المواطنين.

وتستهدف هذه الأعمال التعامل المستمر مع بؤر تجمع المخلفات، ومنع تراكمها بما قد يؤثر على الصحة العامة أو يشوه المظهر العام للمدينة.

خطة يومية للحفاظ على بيئة صحية

وتندرج الحملات ضمن خطة العمل اليومية لمنظومة النظافة بمدينة رأس غارب، مع استمرار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة الخدمات والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للأهالي.

وتؤكد الوحدة المحلية مواصلة جهودها للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المشهد الحضاري، في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن البحر الأحمر.