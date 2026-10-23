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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي يعزز تنافسية الاقتصاد المصري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، يعكس توجهًا نحو تبني سياسات استثمارية أكثر كفاءة، تستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح “ هلال” في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة والتكنولوجيا والخدمات الإنتاجية، بما يدعم نقل الخبرات الحديثة، ويرفع معدلات الإنتاج. 

تعزيز موارد النقد الأجنبي

 

وأشار عضو الشيوخ إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي يسهم كذلك في تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تحديد القطاعات المستهدفة وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري، والاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات، إلى جانب إزالة العقبات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات الحكومية.

البنك الدولي النقد الأجنبي الاستثمار الاقتصاد البنك الحكومة

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