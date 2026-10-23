إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ببا جنوب بني سويف

تابع العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا، جهود الوحدة المحلية في ملفات النظافة والتصدي للتعديات والإشغالات، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف العمل الميداني والارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة العامة، وسرعة التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين.

وفي هذا السياق، تابع رئيس المركز أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية، حيث تم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بمركز سمسطا.

وفي ملف التصدي للتعديات، قاد رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي التابعة لولاية الري والصرف، كما أسفرت حملة رفع الإشغالات بشوارع المدينة عن إزالة 320 إشغالًا متنوعًا، شملت إشغالات ثابتة ومتحركة ولافتات وإعلانات وبروزًا وتندات دون ترخيص.

وعلى مستوى الوحدات القروية، نفذت الوحدة المحلية لقرية سدس حملة نظافة بمدخل القرية وشارع الوحدة المحلية وشارع مركز الشباب وشارع المدارس ومنطقة العمائر، كما جرى تمهيد مدخل قرية منية الجيد وفي قرية صفط راشين، تواصلت أعمال النظافة بمدخل القرية من الناحية الشرقية وشارع النقطة والشارع الرئيسي، فيما شهدت قرية جزيرة ببا حملة نظافة شملت مدخل القرية وشارع الوحدة المحلية وشارع المدارس والشارع الرئيسي.