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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من حزب الله على عملية الخليل الفدائية

حزب الله
حزب الله
محمود نوفل

بارك حزب الله اللبناني عملية الخليل الفدائية البطولية التي نفذها الشهيدان البطلان حمودة وفراس الجعبة في مدينة الخليل عند حاجز فرش الهوى، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوف قوات الاحتلال الصهيوني.

كما أدان حزب الله اللبناني في بيان له  استمرار مشاريع الاستيطان والهدم والتجريف في الضفة الغربية والقدس، الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدا أن العملية البطولية التي نفذت في مدينة الخليل هي ردّ طبيعي ومشروع على جرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وإبادة وتدمير وتدنيس للمقدسات.

وقال البيان :  كما تؤكد أن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه هذه الجرائم بصبر وثبات، لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، وسيظل متمسكًا بحقوقه، وسيواصل طريق المقاومة حتى تحرير أرضه، مهما بلغت التضحيات والأثمان.

وختم:  إذ نتقدم بالتعزية والتبريك من الشعب الفلسطيني الأبي ومن عائلتي الشهيدين، فإنه يؤكد ثقته أن كل محاولات العدو لكسر إرادة هذا الشعب وإخضاعه ودفعه إلى الاستسلام ستبوء بالفشل أمام عظمة صموده وثباته وتضحيات أبنائه وتمسكه بحقوقه ورفضه للظلم والطغيان.

حزب الله عملية الخليل الشعب الفلسطيني الضفة الغربية القدس

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