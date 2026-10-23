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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احمد جلال:علامات استفهام حول تضارب ألوان الزمالك والجيش الرواندي وموافقة كاف

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أثار الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والجيش الرواندي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علامات استفهام بشأن تداخل ألوان ملابس الفريقين، رغم موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على الألوان المحددة للمباراة.

الزمالك

وكتب أحمد جلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزمالك سيرتدي زيه الأساسي المكوّن من القميص والشورت الأبيضين، بينما يظهر حارس مرماه باللون الأصفر، في المقابل، يرتدي فريق الجيش الرواندي القميص الأبيض والأسود، على أن يظهر حارس مرماه باللون الأخضر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في الثامنة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية على ستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ليضع الفريق الأبيض قدمًا في الدور المقبل من البطولة القارية.

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