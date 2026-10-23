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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السعدني يحتفل بآخر عيد ميلاد لوالده.. ويطلب من الجمهور الدعاء له

أحمد السعدني
أحمد السعدني
باسنتي ناجي

نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل صلاح السعدني، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وظهر خلالها برفقة أفراد أسرته أثناء الاحتفال بعيد ميلاد والده.

صلاح السعدني

وعلق أحمد السعدني على الصورة قائلًا: «آخر عيد ميلاد لأبويا، رحمة الله عليه، أرجو الدعاء»، في رسالة مؤثرة استعاد بها ذكرى والده، الذي رحل عن عالمنا في أبريل 2024.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين حرصوا على التعبير عن تعاطفهم مع الفنان أحمد السعدني، وتوجيه الدعوات بالرحمة والمغفرة لوالده الفنان صلاح السعدني.

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