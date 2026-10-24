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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السولية يهنئ مصطفي شوبير بالزواج على طريقته الخاصة

زفاف مصطفي شوبير
زفاف مصطفي شوبير
ميرنا محمود

حرص عمرو السولية، نجم سيراميكا كيلوباترا، على تهنئة أوفا شوبير  بمناسبة زفافه، موجها له رسالة تهنئة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر السولية مقطع فيديو من أجواء حفل الزفاف، الذي شهد حضور عدد من نجوم النادي الأهلي، من بينهم حسين الشحات ومروان عطية وأحمد رمضان بيكهام، إلى جانب مجموعة من اللاعبين والشخصيات الرياضية.

وعلق عمرو السولية على الفيديو كاتبا: «تهانينا لأجمل عريس وعروسة، أوفا وجانا، وأطيب الأمنيات لكما بمستقبل سعيد معًا.

وظهر خلال الفيديو عدد من لاعبي الأهلي وهم يشاركون في أجواء الاحتفال، وسط تفاعل الحاضرين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية، في أجواء عكست حالة من البهجة خلال حفل الزفاف.

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