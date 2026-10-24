طريقة عمل فتة مكدوس.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة مكدوس فهي من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لضيوفك في المنزل بالإضافة إلي ذلك تحتوي على مجموعة متنوعة ومميزة من النكهات التي تجعلك تحرصين على تطبيقها دائما.

مقادير فتة مكدوس



● باذنجان مقلي حلقات

● خبز لبناني محمص

● بقدونس مفروم

● دبس رمان

للصوص:

● حمص مسلوق

● طحينة

● زبادي

● ليمون

● ملح

● فلفل أسود

● ثوم مفروم

للعصاج:

● بصل مفروم

● لحم مفروم

● ثوم مفروم

● ملح

● فلفل أسود

● بهارات مشكلة

● مكعب مرقة

● صلصة طماطم

● زيت





طريقة تحضير فتة مكدوس



للعصاج :

تشوح اللحمة المفرومة في الزيت مع البصل والثوم والملح والفلفل والبهارات والمرقة والصلصة

يقلب كل الخليط على النار حتى النضج

للصوص

يخلط الحمص والطحينة والزبادي وعصير الليمون والملح والفلفل والثوم

تقدم اللحمة المفرومة مع قطع الخبز والصوص وتزين بالبقدونس ودبس الرمان