محافظ المنوفية يهنئ محافظ السويس بمناسبة العيد القومي الـ53 للمحافظة

يتقدم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بخالص التهنئة إلى اللواء هاني رشاد محافظ السويس ، وإلى القيادات التنفيذية والشعبية ، وجموع أبناء محافظة السويس ، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ53 للمحافظة.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تمنياته بأن يديم الله على محافظة السويس وأبنائها نعمة الأمن والاستقرار ، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية ، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال محافظ المنوفية: كل عام ومحافظة السويس وأبناؤها بكل خير ، ودامت مصر دائماً وأبداً واحةً للأمن والاستقرار والتنمية.