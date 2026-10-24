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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يهنئ محافظ السويس بمناسبة العيد القومي الـ53 للمحافظة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

يتقدم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بخالص التهنئة إلى اللواء هاني رشاد محافظ السويس ، وإلى القيادات التنفيذية والشعبية ، وجموع أبناء محافظة السويس ، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ53 للمحافظة.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تمنياته بأن يديم الله على محافظة السويس وأبنائها نعمة الأمن والاستقرار ، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية ، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال محافظ المنوفية: كل عام ومحافظة السويس وأبناؤها بكل خير ، ودامت مصر دائماً وأبداً واحةً للأمن والاستقرار والتنمية.

المنوفية محافظة المنوفية السويس تهنئة

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