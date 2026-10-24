رئيس التجمع المسيحي بالأراضي المقدسة: الاعتداء على كنيسة الكرك يستهدف الأردن بأسره

أدان ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، الاعتداء الذي استهدف المشيّعين في كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس ببلدة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، مؤكدًا أن الاعتداء يمثل استهدافًا للأردن بأسره، ولأمن جميع أبنائه.

وتقدّم دلياني، في بيان صدر اليوم "السبت"، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني، معربًا عن تضامنه مع أهالي الكرك، مشددًا على عمق الروابط التاريخية والوطنية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والأردني.

وأكد أن استهداف المشيّعين وانتهاك حرمة الكنيسة يكشفان خطورة الفكر التكفيري وما يمثله من تهديد لأمن المجتمع وتماسكه، مشيرًا إلى أن مواجهة التحريض الطائفي مسؤولية مشتركة، وأن الأخوة والوئام بين المسلمين والمسيحيين يشكلان ركيزة أساسية في تاريخ الأردن وهويته العربية.

وأعرب دلياني عن ثقته بالمؤسسات الأمنية والقضائية الأردنية في ملاحقة المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، داعيًا إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية واحترام مجريات التحقيق، مع الحفاظ على كرامة الضحايا والمصابين وخصوصية أسرهم.

كما أشاد بالمواقف الأردنية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أهمية الوصاية الهاشمية ودورها التاريخي في رعاية المقدسات وحمايتها.

واختتم دلياني بيانه بالتأكيد على تضامن الشعب الفلسطيني مع الأردن في هذا المصاب، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء للمصابين، وأن يحفظ الأردن وشعبه وقيادته.