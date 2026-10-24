قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين
الدوري الإنجليزي.. استون فيلا يتقدم بهدف أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول
الرئيس السيسي: مصر واجهت لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار منذ 2011
مورينيو قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يحقق الألقاب معي.. ولن أغير خطتي لإيقاف يامال
الرئيس السيسي: تحدثنا عن حقائق أردنا أن نضعها أمامكم بكل شفافية ووضوح
تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات.. رسائل السيسي الأبرز في ختام منتدى مصر
الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026: تحويل المقترحات إلى قرارات عملية وتحسين حياة المواطنين
الرئيس السيسي يشهد الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026
وداعاً لوقفة المحطات.. كيفية تتبع أتوبيسات النقل العام عبر تطبيق طولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الحزب العربي الناصري: دعم الصناعة وتطوير الخدمات والحماية الاجتماعية ركائز أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية

منتدى مصر
منتدى مصر
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تطرح مجموعة من الملفات المهمة التي ترتبط بصورة مباشرة بأولويات المواطن المصري، وتجمع بين تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، ودعم الصناعة الوطنية، وتنظيم الأسواق، بما يعكس أهمية تبني سياسات تنموية تضع احتياجات المواطنين في صدارة الأولويات.

وأوضح أبو العلا أن ما تضمنته التوصيات من توجهات لتطوير الخدمات الصحية، وفي مقدمتها إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير» بتكلفة 1.8 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية بالسعر نفسه، يعكس أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن التوصيات المتعلقة بسرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري، والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحمل أهمية خاصة، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، أو في مواصلة جهود التنمية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الأساسية.

وشدد أبو العلا على أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يحتل موقعًا متقدمًا في أولويات السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الحوافز المقترحة للقطاع الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، ومساندة شباب المصنعين، وتسريع المبادرات الموجهة للمصانع المتعثرة والقرية المنتجة، باعتبارها مسارات ضرورية لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن التوجه نحو زيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، يطرح أهمية ضمان توجيه الموارد إلى الأولويات الأكثر إلحاحًا، وتحقيق أقصى استفادة منها في تطوير الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن قيمة هذه التوجهات تقاس بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين.

واختتم رئيس الحزب العربي الناصري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل مخرجات المنتدى إلى برامج تنفيذية محددة بجدول زمني واضح، تخضع للمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على زيادة الاستثمارات أو إطلاق المبادرات، وإنما تتمثل في تحقيق تحسن ملموس ومستدام في مستوى معيشة المواطن، وتوسيع فرص العمل والإنتاج، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

منتدى مصر 2026 المواطن المصري الرعاية الصحية الصناعة الوطنية الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: خدمة أبناء مصر واجب يمتد إلى كل بقعة من أرض الوطن

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من التزوير وشهادة الزور وتؤكد: الزواج ميثاق غليظ

جانب من المحاضرات

الأوقاف تنظم مسابقة ثقافية ودينية للطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد