نائب يطالب بزيادة سعر توريد القمح إلى 3000 جنيه

قال النائب فتحي قنديل ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، إننا تقدمنا كفلاحين بمذكرات للمطالبة بزيادة سعر توريد القمح إلى 3000 جنيه للأردب، وزيادة سعر توريد قصب السكر إلى 3500 جنيه للطن.

وأشار قنديل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة الزراعة طالبت مركز البحوث الزرعية بضرورة وجود سلالات أفضل بالنسبة للقمح وقصب السكر من السلالات الحالية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن زيادة سعر توريد القمح إلى 3000 جنيه، وزيادة سعر توريد قصب السكر إلى 3500 جنيه ستحفز المزراع وستجعله يزرع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة زيادة الإنتاج الحيواني.

كان منتدى مصر 2026 قد أصدر عددا من التوصيات المهمة، ومن أبرزها زيادة أسعار توريد القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيها للأردب.