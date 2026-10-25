أفضل 3 أطعمة للوقاية من حصوات الكلى

يصاب واحد من كل عشرة أشخاص تقريباً بحصى الكلى خلال حياتهم، تتشكل هذه الحصى المؤلمة عندما تتراكم المواد المكونة للبلورات، مثل الأوكسالات أو حمض اليوريك أو الكالسيوم، في البول.

قد يكون ذلك بسبب العوامل الوراثية أو الحالات الصحية مثل مرض السكري، والنقرس، والتهابات المسالك البولية، وارتفاع ضغط الدم، أو حتى الجفاف.

بغض النظر عن السبب، وكما سيخبرك أي شخص عانى من حصى الكلى، فإنها يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا

هناك أمور يمكنك القيام بها للوقاية من حصى الكلى. أولها وأهمها شرب كميات وافرة من الماء.

أما الطريقة الأخرى فهي تناول أطعمة معينة تُهيئ بيئةً تُثبط تكوّن هذه الحصى من الأساس.

1. الزبادي

أكثر أنواع حصى الكلى شيوعاً تسمى حصى أكسالات الكالسيوم .

تتشكل هذه الحصى عندما يختلط الكالسيوم بمادة مكونة للبلورات تسمى الأوكسالات في البول.

لذلك تناول المزيد من الكالسيوم من منتجات الألبان مثل الزبادي يمكن أن يساعد بالفعل في منع تكون هذه الحصى.

"يرتبط الكالسيوم بالأوكسالات في المعدة، مما يمنع الأوكسالات من الامتصاص في الدم والمرور عبر الكلى

2. الكفير

الكفير هو نوع آخر من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي قد تساعد في الحماية من حصى الكلى.

إضافةً إلى ذلك، فهو غني بالبروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء، مما قد يساهم بدوره في الوقاية من حصى الكلى، في الواقع، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن اختلال توازن الميكروبيوم المعوي قد يزيد من احتمالية الإصابة بحصى الكلى.

يمكن للبكتيريا التي تعيش في أمعائك أن تساعد في تقليل امتصاص الأوكسالات، وكذلك في تقليل الالتهاب في كليتيك، مما قد يؤدي إلى تكوين

3. البرتقال

تُعدّ الحمضيات، مثل البرتقال، غنية بمركب مفيد يُسمى السترات، يعمل هذا المركب عن طريق خفض درجة حموضة البول، مما يخلق بيئة غير مواتية لتكوّن حصى الكلى.

على الرغم من فوائد عصير البرتقال، إلا أنه يفتقر إلى الألياف، لذا يُنصح بتناول برتقالة كاملة بدلاً منه، ستحصل على السترات والألياف، وهما عنصران غذائيان آخران يُساعدان في الوقاية من حصى الكلى

المصدر health