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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة إسنا يبحث مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي آليات دعم القرى الأكثر احتياجا

رئيس مدينة إسنا يبحث مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي آليات دعم القرى الأكثر احتياجا بقوافل طبية ومساعدات غذائية
رئيس مدينة إسنا يبحث مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي آليات دعم القرى الأكثر احتياجا بقوافل طبية ومساعدات غذائية
شمس يونس

بحث اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، خلال لقائه اليوم، السبت، مع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سبل تعزيز التعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والوصول بالخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا بنطاق المركز.

جاء اللقاء بحضور الأمير مصطفى، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا ومدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي، حيث ناقش الحضور آليات التنسيق المشترك لتحديد احتياجات القرى المستهدفة ودراسة تنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتضمنت المناقشات دراسة تنظيم قوافل طبية لتقديم الخدمات الصحية للأهالي، إلى جانب بحث توفير المواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بما يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر البسيطة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

وأكد اللواء أحمد أنور عيسى، الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن التعاون مع الجهات المعنية يستهدف الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا وتحديد أولوياتها وفقا لاحتياجاتها الفعلية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التنسيق لدراسة تنفيذ مبادرات تشمل القوافل الطبية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب تعزيز أوجه الدعم الاجتماعي بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد رئيس مدينة إسنا على أهمية استمرار التعاون بين الوحدة المحلية وإدارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يعزز جهود التكافل المجتمعي، ويضمن توجيه المبادرات إلى مستحقيها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر الأولى بالرعاية.

وضم وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحمد عبد المجلي، نائب رئيس فرع الأقصر، وأحمد العربي، مدير مكتب فرع الأقصر، إلى جانب عثمان العريان ومحمود نجم ومينا فواز  وأحمد ثابت ومرسا سعد وعبد الباسط معاطى، أعضاء التحالف.

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