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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد رائف: منتدى مصر 2026 رسّخ الحوار المجتمعي.. وتنفيذ توصياته خطوة لتحسين حياة المواطنين

أحمد رائف
أحمد رائف
معتز الخصوصي

أشاد أحمد رائف، القيادي بحزب الوفد، بختام أعمال منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن ما شهده من مناقشات ومقترحات يعكس أهمية الحوار بين مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع، والاستماع إلى احتياجات المواطنين عند تحديد أولويات التنمية.

وتوجّه رائف بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمنتدى وحرصه على فتح المجال لتبادل الآراء والرؤى، مثمنًا مشاركة المواطنين والخبراء وممثلي الأحزاب والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل.

وأكد أن قرار الرئيس بعقد المنتدى سنويًا، وتخصيص متابعة شهرية لأحد القطاعات، وإتاحة قراراته على موقعه الرسمي ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية، يمنح مخرجاته مسارًا واضحًا للمتابعة، ويدعم تحويل الحوار إلى إجراءات يشعر المواطن بنتائجها، خاصة في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات.

توصيات لدعم الصناعة الوطنية

وثمّن القيادي بحزب الوفد ما أُعلن من توصيات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتمويل شباب المصنعين، ومساندة المصانع المتعثرة، وتسريع تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، مشيرًا إلى أن التوسع في الإنتاج يمثل ركيزة لتوفير فرص العمل وتحسين دخول الأسر.

وأضاف أن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة للقطاعات الواعدة، ودعم ريادة الأعمال، خطوات تستحق الاهتمام والمتابعة، لما يمكن أن تسهم به في تشجيع الاستثمار وتوسيع فرص الشباب في العمل والإنتاج.

واقترح رائف إعداد جدول زمني معلن لتنفيذ التوصيات، يتضمن الجهات المسؤولة ومؤشرات قياس النتائج، مع نشر تقارير دورية توضح ما تحقق، وإتاحة استقبال ملاحظات المواطنين بشأن مستوى الخدمات والعقبات التي تواجه التنفيذ.

كما دعا إلى استمرار الحوار في المحافظات، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وأصحاب المهن والمشروعات الصغيرة، بما يضمن وصول احتياجات مختلف فئات المجتمع إلى دوائر صنع القرار، ويتيح للأحزاب والمجتمع المدني الإسهام بمقترحات عملية.

واختتم أحمد رائف بالتأكيد على أن نجاح المنتدى تكتمل ثماره باستمرار المشاركة المجتمعية وتحويل التوصيات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس، مشددًا على أن التعاون بين الدولة والمجتمع هو الأساس لتحقيق تنمية تلبي تطلعات المصريين

أحمد رائف منتدى مصر 2026 منتدى مصر حزب الوفد

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