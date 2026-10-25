إسنا تتحفظ على أجزاء من سور الكورنيش بعد محاولة سرقتها وإخفائها وسط الحشائش

تمكن العاملون بقسم الحدائق والبساتين بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر من إحباط محاولة سرقة أجزاء من السور الحديدي للكورنيش بمنطقة عزبة الخزان أمام نادي السلام، وذلك خلال تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بالمنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ملاحظة العاملين قيام أحد الأشخاص بفك جزء من السور الحديدي وإخفائه بين الحشائش على ضفاف نهر النيل، تمهيدا لسرقته، وعلى الفور جرى التحفظ على الأجزاء المضبوطة ونقلها إلى مقر مجلس مدينة إسنا.

وتهيب رئاسة مركز ومدينة إسنا بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي محاولات للاعتداء على الممتلكات العامة أو سرقة مكونات المرافق الخدمية، بما يشمل أعمدة ومحولات وكابلات وأسلاك الإنارة وحاويات القمامة وأسوار الكورنيش وأغطية الصرف الصحي.

وأكدت رئاسة المركز أن التعدي على الممتلكات العامة يمثل إهدارا للمال العام ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، مشددة على أهمية تعاون المواطنين في حماية المرافق والحفاظ على مكتسبات المدينة وتحسين المظهر الحضاري بها.