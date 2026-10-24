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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي.. صور

مدير أمن كفر الشيخ
مدير أمن كفر الشيخ
محمود زيدان

اطمأن اللواء عبد الله محمود فليفل، مدير أمن كفر الشيخ، يرافقه جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، مساء اليوم، على انتظام الخدمات والتمركزات الأمنية بمحيط المسجد الإبراهيمي والميدان الإبراهيمي.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف النويشي، نائب مدير الأمن، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وحرص مدير أمن كفر الشيخ، خلال جولته التفقدية والميدانية، على الاطمئنان على كافة الاستعدادات الأمنية والخدمية، وشملت تفقد أماكن التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتأمين مداخل ومخارج مدينة دسوق، ومتابعة كاميرات المراقبة المنتشرة بجميع أماكن تجمعات الزوار، والبوابات الأمنية والإلكترونية على مداخل الميدان الإبراهيمي وأبواب المسجد.

ووجه مدير أمن كفر الشيخ باليقظة التامة والالتزام بخطة التأمين الشامل وتكثيف التواجد الأمني وتفعيل خطط الحماية المدنية وإقامة سرادقات ونقاط حراسة، مع استقبال كامل للقوات المكلفة بالخدمة طوال فترة الاحتفال.

من جانبه، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن غرفة العمليات الرئيسية منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمحيط المسجد، لضمان خروج المولد بالشكل الذي يليق بمكانة دسوق.

كفر الشيخ دسوق مولد سيدي إبراهيم الدسوقي أخبار مدير أمن كفر الشيخ

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