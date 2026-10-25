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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برلماني: تعميق التصنيع المحلي بوابة لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن التوصيات والتكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تمثل خارطة طريق متكاملة لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.


و أشار " فرج " في تصريحاته الخاصة إلى أن  تعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع الوطني، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية، خطوة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

تلبية احتياجات السوق المحلية

و أوضح عضو النواب أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يبدأ من امتلاك قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد والإنتاج، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المصري ويزيد من قدرته التنافسية.

وأوضح فرج أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل الملائم للمشروعات الإنتاجية، مع تقديم الدعم اللازم للصناعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا واعدة للتوسع، لافتًا إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي لا يقتصر أثره على تقليل الواردات، بل يمتد إلى تنشيط حركة الاستثمار، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

منتدى مصر 2026 السيسي مجلس النواب الحكومة التصنيع المحلي

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