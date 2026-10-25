بمشاركة 100 طالب و5 آلاف منتج.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح النسخة الثالثة من «بازار جامعتي».. صور

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، النسخة الثالثة من مهرجان التسوق الطلابي «بازار جامعتي للطالب المنتج»، بمشاركة 100 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، يعرضون نحو 5 آلاف منتج متنوع من المشغولات اليدوية والفنية. ويقام البازار أمام ساحة كلية الزراعة، بجوار البنك الأهلي، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري، بتنظيم إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور علي عبد ربه، عميد كلية التربية، والدكتور محمد شطا، عميد كلية الزراعة، والدكتور خالد بشير، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور مسعد سلامة، القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة الإمام، وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ أحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة داليا خليفة، مدير إدارة النشاط الفني.

وخلال جولته بأجنحة البازار، حرص الدكتور شريف خاطر على الحوار المباشر مع الطلاب المشاركين، والاستماع إلى شرحهم لأفكارهم وطرق تنفيذ منتجاتهم. وأبدى إعجابه بتنوع المعروضات وما تعكسه من مهارات ومواهب طلابية، مشجعًا إياهم على مواصلة تطوير أعمالهم والاستفادة من الفرص التي تتيحها الجامعة لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بدعم الطلاب المبدعين وأصحاب المشروعات، وتهيئة الفرص التي تساعدهم على تحويل أفكارهم ومواهبهم إلى منتجات ملموسة، مشيرًا إلى أن «بازار جامعتي» يمثل مساحة حقيقية لإبراز قدرات الطلاب وتشجيعهم على الإنتاج والمبادرة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل الحر.

وأضاف أن الجامعة تحرص على أن تكون الأنشطة الطلابية امتدادًا للتعلم داخل القاعات الدراسية، من خلال إتاحة تجارب عملية تساعد الطلاب على اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وإعدادهم بصورة أفضل لمتطلبات الحياة العملية.

ويمثل «بازار جامعتي» مساحة يلتقي فيها إبداع الطلاب بفرصته الحقيقية للظهور، حيث يتيح لهم عرض منتجاتهم أمام الجمهور، والتعريف بمهاراتهم وأفكارهم، وخوض تجربة عملية تكسبهم الثقة والخبرة، وتشجعهم على مواصلة الإنتاج وتطوير أعمالهم، في خطوة تدعم توجههم نحو العمل الحر وريادة المشروعات.