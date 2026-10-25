روان العربي تتوج بلقب بطولة ABC المفتوحة للإسكواش 2026

واصلت روان العربي، ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة فينوس ABC المفتوحة 2026، بعد تحقيقها فوزًا كبيراً في الدور النهائي للبطولة على منافستها أمينة الريحاني، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط ،5-11 ،8-11 ،6-11في مباراة استغرقت 33دقيقة.

وبهذا الفوز، تواصل روان العربي تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، لتعزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الإسكواش حول العالم.

جدير بالذكر أن بطولة فينوس ABC المفتوحة 2026 تُقام في كراتشي، في باكستان، بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 82,000دولار أمريكي، بواقع 41,000دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات Copper PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.

