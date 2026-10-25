9 مصريات يبدأن مشوارهن في كندا المفتوحة للاسكواش

تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور الأول من بطولة كندا المفتوحة لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها مدينة تورنتو خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، بجوائز مالية تبلغ 85 ألف دولار، وسط مشاركة مصرية تضم 9 لاعبات.

وتضم قائمة المصريات المشاركات في البطولة كلًا من هنا معتز، ونور هيكل، ونور أبو المكارم، وهيا علي، ورقية سالم، وزينة ميكيوي، وفيروز أبو الخير، وندى عباس، وفريدة محمد، في إطار المنافسة على اللقب ومواصلة الحضور المصري في البطولات الدولية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد لشهر أكتوبر، والذي شهد استمرار المصرية أمينة عرفي، لاعبة نادي الجزيرة، في صدارة تصنيف السيدات، فيما حافظ مواطنها مصطفى عسل على المركز الأول في تصنيف الرجال.

ويواصل الثنائي المصري تربعه على قمة التصنيف العالمي، بالتزامن مع مشاركة عدد من اللاعبات المصريات في بطولة كندا المفتوحة، التي تشهد منافسات قوية على مدار أيامها.