قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه
الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية
وزيرة الإسكان: طرح خطوط سير تضم 20 سيارة لخدمة سكان مدينة السادات
بعبع صنداونز وملك الأهداف في إفريقيا.. مابولولو يكتب التاريخ بثلاثة دوريات
بخطوات بسيطة في البيت.. استخراج برنت التأمينات أونلاين 2026 بدون طوابير
رئيس الوزراء: إدارة المياه «مسئولية مشتركة» .. ونعمل على تطوير المنظومة المائية
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي .. والقنوات الناقلة
«ساندينه بالخشب».. إخلاء عقار من 5 طوابق في «المحلة» ومحافظ الغربية يأمر بإزالته.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 مصريات يبدأن مشوارهن في كندا المفتوحة للاسكواش

اسكواش
اسكواش
محمد سمير

تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور الأول من بطولة كندا المفتوحة لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها مدينة تورنتو خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، بجوائز مالية تبلغ 85 ألف دولار، وسط مشاركة مصرية تضم 9 لاعبات.

وتضم قائمة المصريات المشاركات في البطولة كلًا من هنا معتز، ونور هيكل، ونور أبو المكارم، وهيا علي، ورقية سالم، وزينة ميكيوي، وفيروز أبو الخير، وندى عباس، وفريدة محمد، في إطار المنافسة على اللقب ومواصلة الحضور المصري في البطولات الدولية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد لشهر أكتوبر، والذي شهد استمرار المصرية أمينة عرفي، لاعبة نادي الجزيرة، في صدارة تصنيف السيدات، فيما حافظ مواطنها مصطفى عسل على المركز الأول في تصنيف الرجال.

ويواصل الثنائي المصري تربعه على قمة التصنيف العالمي، بالتزامن مع مشاركة عدد من اللاعبات المصريات في بطولة كندا المفتوحة، التي تشهد منافسات قوية على مدار أيامها.

كندا المفتوحة للاسكواش سيدات الاسكواش بطولة كندا المفتوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص استعرض بدراجته النارية في أسيوط

المضبوطات

الأمن يداهم مصنع غير مرخص لتصنيع أسطوانات الغاز في القليوبية

المتهمين

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنيا

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد