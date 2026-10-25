ناشئات اليد يصلن القاهرة اليوم بعد تحقيق المركز الخامس في بطولة العالم

تصل بعثة منتخب مصر لناشئات كرة اليد مواليد 2010 إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، عقب إنهاء مشاركتها في بطولة العالم تحت 16 عامًا بالمغرب في المركز الخامس، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الأدوار الأخيرة من البطولة.

واختتم المنتخب الوطني مشواره بالفوز على بيلاروسيا بنتيجة 34-25، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ليحسم المركز الخامس عالميًا ويختتم مشاركته بانتصار جديد.

وكانت ناشئات مصر قد واصلن عروضهن القوية في مباريات تحديد المراكز، بالفوز على أوزبكستان بنتيجة 45-29، ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، قبل التفوق على بيلاروسيا في اللقاء الختامي.

وقدم المنتخب، بقيادة المدير الفني قاسم إبراهيم، أداءً مميزًا خلال مشواره في البطولة، إذ حقق الفوز على الأرجنتين بنتيجة 36-22 في ختام الدور الأول، كما تغلب على سويسرا بنتيجة 29-28، بينما استهل المنافسات بالخسارة أمام روسيا بنتيجة 41-29.

قائمة منتخب ناشئات اليد في بطولة العالم

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلًا من:

* حراسة المرمى: مريم أحمد، أمنية مصطفى، نورهان.

* الجناح الأيسر: فريدة بلال، ريماس عيسوي.

* الظهير الأيسر: سلمى إبراهيم، مريم صلاح، رودينا حمدون.

* صناعة اللعب: هايا سيد، رواية إبراهيم.

* الجناح الأيمن: جنى علي، سلمى أحمد.

* الظهير الأيمن: سما ضياء، فرح عدلي، سدرة محمد.

* لاعبات الدائرة: جنى هاني، مريم عمار، روينا ماجد.

ويعكس احتلال المركز الخامس حصيلة إيجابية لمشاركة ناشئات مصر في المونديال، بعدما نجح المنتخب في إنهاء البطولة بانتصارين متتاليين في مباريات تحديد المراكز.