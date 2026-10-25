الانتصارات مستمرة.. منتخب مصر 2011 يحقق الفوز الثالث على التوالي في مونديال المواهب

حقق منتخبنا الوطنى مواليد 2011 ، الانتصار الثالث على التوالي فى بطولة كأس العالم تحت 15 عاماً المقامة حالياً فى أذربيجان ضمن مشروع "فيفا" لتنمية المواهب.

وفاز منتخب مصر تحت 15 عامًا، على نظيره سانت كيتنز أند نيفز بهدف وحيد في المباراة التي انتهت منذ قليل، وهى المباراة الثانية التي خاضها الفراعنة الصغار اليوم الأحد، بعد الفوز صباحًا على منتخب كايمان آيلاندز بنتيجة 9 – صفر.

وتمثل البطولة فرصة مهمة للاعبين لاكتساب خبرة المباريات الدولية وتطوير مهاراتهم، بما يدعم تدرجهم في المنتخبات الوطنية المصرية، والتأهل مستقبلًا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا، وصولًا إلى الاحتراف.

ويشرف على المشروع وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إدارته أحمد الجوهري، مدير المشروع. ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني للفيفا، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب.