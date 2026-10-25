باسكال مشعلاني: أبحث عن دور تمثيلي مميز.. وأطرح 4 أغنيات جديدة نهاية نوفمبر| خاص

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني ، عن استعدادها لطرح 4 أغنيات جديدة في نهاية نوفمبر المقبل، ضمن مشروع غنائي قررت تقسيمه إلى جزأين بسبب الأوضاع الراهنة فى لبنان.

وقالت باسكال مشعلاني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، إنها انتهت من تصوير الأغنيات الأربع وتستعد خلال الفترة المقبلة لاختيار اسامي الأغاني.

باسكال مشعلاني تكشف امكانية خوضها تجربة التمثيل

وعن إمكانية دخولها عالم التمثيل، أوضحت باسكال مشعلاني أنها تلقت عروضًا تمثيلية عديدة في الماضي، لكنها لم تجد الدور الذي يشجعها على خوض التجربة، مؤكدة أنها لا ترغب في التمثيل لمجرد الاستفادة من شهرتها أو صورتها، بل تبحث عن شخصية مميزة تضيف إلى تجربتها الفنية.

وأشارت إلى أنها على إستعداد للمشاركة فى التمثيل إذا وجدت الدور المناسب.

أغانى باسكال مشعلاني

وكانت طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني خلال الأيام الماضية أحدث أغنياتها «بيت الشعر»، والتي حظيت بتفاعل لافت من الجمهور منذ طرحها، فيما صورت باسكال الكليب الخاص بالأغنية في القلعة بالأردن، في أجواء تتناسب مع طبيعة العمل.

وقالت باسكال مشعلاني لـ«صدى البلد» إنه تم تصوير الفيديو الكليب فى القلعة بمدينة الأردن.

وأضافت باسكال مشعلاني: انا سعيدة جدًا بردود الفعل التي تلقتها على «بيت الشعر»، والتفاعل مع الأغنية فاق توقعاتى وأسعدتني ، متمنية أن يستمر هذا النجاح خلال الفترة المقبلة.