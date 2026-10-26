أخبار أسوان| قوافل طبية مجانية.. تكريم العاملين المتميزين.. وإجراءات رقابية على سيارات السيرفيس

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 25/10/2026 أحداث متنوعة.

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، والذى ضم خالد محمد الحسينى مدير المكتب الفنى لمساعد الأمين العام للشئون الطبية ، والدكتور محمد مصطفى المصلحى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى ومشرف القافلة.

وذلك لإستعراض الإستعدادات الخاصة بتنفيذ قوافل طبية مجانية بمركزى كوم أمبو وإدفو خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجارى ، والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لنحو 4 آلاف حالة مرضية .

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حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم عدد من العاملين المتميزين بقطاعات العمل العام، في مديريات الخدمات والوحدات المحلية والديوان العام ، تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم فى أداء مهام عملهم ومسئولياتهم الوظيفية على الوجه الأكمل بما يسهم فى تنفيذ التكليفات والتوجيهات وتحقيق المستهدفات المطلوبة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

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جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف إجراءات الرقابة والمتابعة على سيارات السيرفيس «الميكروباص»، لضمان الالتزام بخطوط السير المحددة وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعى، وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المرور برئاسة العميد طارق فائق، وإدارة المواقف بقيادة محمد فتحى، مع التشديد على التطبيق الفورى للإجراءات والغرامات المالية المقررة بحق السيارات المخالفة، وخاصة العاملة على خط سير أسوان / أبو سمبل السياحية، مع تعميم هذه الإجراءات على باقى المراكز والمدن .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلاً عن القيادات والتنفيذية والدينية .

وتتضمن الإجراءات توقيع غرامات مالية على سيارات السيرفيس غير الملتزمة بخطوط السير المحددة، تصل إلى 20 ألف جنيه فى المرة الأولى، و40 ألف جنيه فى المرة الثانية، وصولاً إلى إلغاء الترخيص فى المرة الثالثة، حال تكرار المخالفة وعدم الإلتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، بما يسهم فى ردع المخالفين وضمان انتظام حركة سيارات النقل الجماعى، والحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خدمة نقل آمنة ومنتظمة.

https://www.elbalad.news/7155649