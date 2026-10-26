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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: أفشة لا يقل عن إمام عاشور

أفشة
أفشة
ميرنا محمود

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بإمكانات محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه لا يقل قيمة عن إمام عاشور، في ظل القدرات الفنية التي يمتلكها ودوره داخل الملعب.

وقال مرسي، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن أفشة يُعد من أهم اللاعبين في صفوف الأهلي، معربًا عن دهشته من عدم مشاركة اللاعب بانتظام تحت قيادة الحسين عموتة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن أفشة يمتلك قدرات استثنائية تجعله مختلفًا عن بقية اللاعبين الموجودين، مشددًا على أنه قادر على تقديم الإضافة الفنية لأي فريق يشارك معه، بفضل مهاراته ورؤيته المميزة داخل الملعب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد  ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يكتسح كيتارا الأوغندي برباعية في الكونفدرالية

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات “هدفين” وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.


كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في أوغندا قد انتهت بفوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف.

باسم مرسي محمد مجدي أفشة الأهلي امام عاشور

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