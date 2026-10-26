كانسيلو عن خسارة الكلاسيكو: برشلونة كان الأفضل.. لكن ريال مدريد يفوز بفرص قليلة

تحدث البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب برشلونة، عن خسارة فريقه أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني قدم أداءً جيدًا وخلق فرصًا أكثر للتسجيل، لكنه لم يتمكن من استغلالها بالشكل المطلوب.

وقال كانسيلو، خلال تصريحاته التلفزيونية عقب المباراة: «كنا أفضل من ريال مدريد، وكانت لدينا فرص تهديف أكثر، لكن هذا هو ريال مدريد، فهم يحتاجون فقط إلى بضع فرص».

وجاءت تصريحات لاعب برشلونة في أعقاب خسارة الفريق الكتالوني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت المواجهة صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث، لكن ريال مدريد نجح في حسم اللقاء لصالحه، ليخرج بانتصار مهم في سباق المنافسة على لقب الليجا.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 3 نقاط، بعدما تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 27 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وتضع الخسارة برشلونة أمام ضرورة استعادة توازنه في الجولات المقبلة، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، بينما يسعى ريال مدريد إلى مواصلة الانتصارات وملاحقة غريمه على قمة جدول الترتيب.