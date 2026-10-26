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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يحتفل بالفوز على برشلونة برسالة نارية: هلا مدريد

مبابي
مبابي
علا محمد

أكد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، أن الفوز على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني جاء بفضل الأداء الجماعي للفريق، مشددًا على أن التكاتف والتركيز يمثلان الطريق الأساسي لتحقيق البطولات خلال الموسم الحالي.

وقال مبابي، خلال تصريحاته التلفزيونية عقب المباراة، إن رجل المباراة الحقيقي هو الفريق بأكمله، في إشارة إلى أهمية المجهود الجماعي الذي بذله اللاعبون لتحقيق الانتصار على الغريم التقليدي.

وأضاف النجم الفرنسي أنه إذا أراد ريال مدريد الفوز بالألقاب، فعلى جميع اللاعبين أن يعملوا باعتبارهم فريقًا واحدًا، مع ضرورة الحفاظ على الوحدة والتركيز الجماعي في مختلف المباريات.

وحرص مبابي على توجيه رسالة إلى جماهير ريال مدريد عقب الانتصار، قائلًا: «عناق لجميع المدريديستا، تصبحون على خير»، قبل أن يختتم رسالته بعبارة «هلا مدريد»، تعبيرًا عن سعادته بالفوز.

وجاءت تصريحات مبابي عقب فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وحقق الفريق الملكي انتصارًا مهمًا في سباق المنافسة على اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 3 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

ويأمل ريال مدريد في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة، من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني، في ظل الصراع مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتعكس تصريحات مبابي تركيزه على أهمية العمل الجماعي داخل الفريق الملكي، مؤكدًا أن تحقيق البطولات يتطلب وحدة اللاعبين واستمرار التركيز، وليس الاعتماد على تألق الأفراد فقط.

الفرنسي كيليان مبابي كيليان مبابي مدريد كلاسيكو مبابي

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