برلمانية: نمو الاقتصاد المصري يعزز تنافسية السوق ويدعم القطاع الخاص

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع معدلات النمو يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويدعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .



وأشارت " أبو زيد" في تصريحات خاصة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مؤكدة أن المعيار الأهم لاستدامة النمو الاقتصادي يتمثل في انعكاسه على حياة المواطنين، من خلال زيادة فرص التشغيل وتحسين مستويات الدخل وتخفيف الضغوط المعيشية، بما يحقق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.

استقرار الاقتصاد الكلي عامل اساسي لجذب الاستثمارات طويلة الأجل



جاء ذلك بعد أن أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، تمثل عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددا على أهمية استقرار البيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالمخاطر والتكاليف والعوائد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، اليوم الأحد، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.