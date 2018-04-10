سعفان يبحث مع نظيره السعودي آليات سفر العمالة خلال موسم الحج ..صور

التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، نظيره السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية والشئون الاجتماعية، لبحث عدد من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، ووضع آليات تنظم سفرها لموسم الحج، فضلاً عن القضايا العمالية المشتركة، ودراسة احتياجات سوق العمل بالمملكة، بالإضافة إلى نظام الربط الإلكتروني بين الوزارتين، والتنسيق في المحافل الدولية في القضايا التي تهم الوطن العربي ككل.





جاء ذلك على هامش الدورة (45) مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.





في بداية اللقاء أكد الوزيران، عمق وأصالة العلاقة التاريخية بين الدولتين الشقيقتين، والتي تمتد لسنوات طويلة وتربطهما علاقات تسودها الود والمحبة، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين.





وأكد سعفان، ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.





وشدد علي ضرورة التنسيق والتشاور بين جميع وفود الدول العربية في المحافل الدولية وخاصة في مؤتمر العمل الدولي القادم، لتوحيد الرؤى والوقوف صفا واحدا في عرض القضايا العربية المشتركة في هذا المحفل الدولي المهم الذي تشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم.



