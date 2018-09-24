طريقة تحضير سندوتش بازوكا للشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها من برنامج "سفرة وطبلية"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، طريقة تحضير

"سندوتش بازوكا" بطريقته سهلة وسريعة، وتقدم للأبناء فى المدرسة.



وقالت "فهمي" إن مقادير تحضير "ساندوتش بازوكا"، "ملعقة كبيرة زيت، ملعقة كبيرة زبدة، بسطرمة مقطعة شرائح، بطاطس محمرة، 5 بيضات، زيتون شرائح، جبن موزاريلا، جبن رومي".



ولمعرفة طريقة الساندوتش خطوة بخطوة وبالتفصيل؛ شاهدي الفيديو التالي..