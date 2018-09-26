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فن

وشم دينا الشربيني يثير الجدل حول علاقتها بـ الهضبة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أثار وشم الفنانة دينا الشربينى الذى ظهرت به فى حفل افتتاح مهرجان الجونة جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث فسره البعض على أنه يحمل اسم الفنان "عمرو دياب الحياة" بشكل مختصر "ع د الحياة" والبعض الآخر فسره على أنه يحمل اسم ألبوم عمر دياب الجديد "كل حياتى". 

وظهور هذا الوشم أعاد الحديث حول ارتباط دينا الشربينى وعمرو دياب خاصة مع ظهور بعض الدلائل فى الفترة الأخيرة كان آخرها ظهورهما فى الجونة معا وعندما قرر عمرو دياب ان يستقل الدراجة ويمارس إحدى هواياته المفضلة ولازمته دينا الشربينى جولته فى الجونة. 

ومن الدلائل ايضا والتى حرصت دينا على إبرازها تواجدهما سويا فى حفل زفاف الفنان محمد عادل امام الذى اقيم فى الساحل الشمالى واليوم التالى له فى حفل خاص بأحد المنتجعات من تنظيم شركة الاتصالات الكبرى الراعية الرسمية لالبوم عمرو دياب. 

وبين هذا وذلك يظل السؤال المحير حول ارتباطهما وزواجهما بشكل رسمى حديث السوشيال ميديا ومحبى الهضبة ودينا الشربينى على الرغم من تأكيد دينا الشربينى بطرق غير مباشرة وصمت عمرو دياب المعتاد.
وشم دينا الشربيني يثير الجدل حول علاقتها بـ الهضبة
وشم دينا الشربيني يثير الجدل حول علاقتها بـ الهضبة

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