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خلل إلكتروني يحرج رئيسة وزراء بريطانيا وحزبها

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:24 م
تيريزا ماي رئيسة
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا
رويترز
واجه حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، اليوم السبت، حرجا بسبب خلل أمني إلكتروني أدى إلى كشف التفاصيل الشخصية لاتصالات وزراء كبار وشخصيات أخرى بارزة في التطبيق المخصص للمؤتمر السنوي للحزب.

واكتشفت دون فوستر، الكاتبة بجريدة الجارديان، أن خللا في هذا التطبيق سمح للناس بالدخول عليه، مثل أي شخص من المشاركين في هذا المؤتمر، لأنه لا يتطلب ببساطة سوى إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

وأدى هذا إلى إمكانية الحصول على أرقام الهواتف المحمولة لكل الحاضرين في هذا المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، حيث يحضر المؤتمر صحفيون وأعضاء في الحزب ونواب ووزراء في الحكومة.

وأوضحت "فوستر" عبر حسابها الشخصي على "تويتر" كيف تمكنت من الدخول إلى النظام بوصفها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ولم يصدر حتى الآن رد فعل من حزب المحافظين، بينما ذكرت وسائل إعلام أنه جرى سد الثغرة في هذا التطبيق.

وكشف صحفي على موقع (بازفيد) أن وزيرين حاليين على الأقل تلقيا اتصالات هاتفية من الجمهور نتيجة لهذا الخلل.

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