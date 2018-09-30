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استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسلت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى ردا على الشكوى التى نشرها موقع صدى البلد بخصوص انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن الصرف الصحى بشارع الخارجة بالمطرية أمام مدرسة عبد الله النديم.

قالت الشركة فى بيان لها تلقينا شكوى من موقع صدى البلد تفيد إن هناك طفحا أمام مدرسة عبدالله نديم وتبين وجود سدد بأحد المطابق.

وتابعت الشركة: تم التعامل معه فى حينه وسحب المياه من الشارع والحاله الآن طبيعية ولاتوجد تجمعات مياه وتناشد الشركة السادة المواطنين عدم إلقاء المخلفات الثقيلة بأنواعها داخل شبكات الصرف الصحى حفاظا على البيئة ونظافة الشوارع والصحة العامة للمواطنين والإبلاغ على الخط الساخن175حال وجود أي شكوى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور
استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور
استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور
استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور
استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور
استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور
استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

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