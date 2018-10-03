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رياضة

تعرف على تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:12 م
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نظيره برشلونة الإسباني، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تشكيل السبيرز المتوقع لمواجهة البارسا، حيث جاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: روز - تريبير - سانشيز - الديرفيريلد

خط الوسط: داير - فيكتور وانياما - وينكس

خط الهجوم: لوكاس مورا - سون - كين
تعرف على تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

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