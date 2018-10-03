رونالدو يرد على اتهامه باغتصاب فتاة أمريكية في لاس فيجاس

رد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على الاتهامات الموجهة له باغتصاب امرأة في غرفة داخل فندق في لاس فيجاس قبل 9 سنوات.



وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "أنفي بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إليّ.. الاغتصاب جريمة مشينة وتناقض كل ما أؤمن به"، مشيرًا إلى أنه "يرفض تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون إلى الترويج لأنفسهم على حسابه".



وأكد النجم البرتغالي أن "سينتظر باطمئنان نتائج كافة التحقيقات في المزاعم الموجهة ضده".



وتزعم كاثرين مايورجا البالغة من العمر 34 عامًا أن رونالدو اغتصبها في غرفته بأحد الفنادق، بينما يقول اللاعب البرتغالي (33 عامًا) إن الامر بينهما كان بالتراضي.



وبحسب صحيفة ذا صن، البريطانية وقعت الحادثة في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو 2009، إذ كان رونالدو، البالغ من العمر حينها 24 عامًا، في لاس فيجاس في عطلة مع شقيق زوجته وابن عمه.



أما مايورجا، فكانت تعمل في نوادي "رين" الليلية، داخل منتجع كازينو بالمز، والتقت بالنجم البرتغالي في منطقة كبار الشخصيات في المكان.