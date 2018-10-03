ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رونالدو يرد على اتهامه باغتصاب فتاة أمريكية في لاس فيجاس

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:29 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
رد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على الاتهامات الموجهة له باغتصاب امرأة في غرفة داخل فندق في لاس فيجاس قبل 9 سنوات.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "أنفي بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إليّ.. الاغتصاب جريمة مشينة وتناقض كل ما أؤمن به"، مشيرًا إلى أنه "يرفض تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون إلى الترويج لأنفسهم على حسابه".

وأكد النجم البرتغالي أن "سينتظر باطمئنان نتائج كافة التحقيقات في المزاعم الموجهة ضده".

وتزعم كاثرين مايورجا البالغة من العمر 34 عامًا أن رونالدو اغتصبها في غرفته بأحد الفنادق، بينما يقول اللاعب البرتغالي (33 عامًا) إن الامر بينهما كان بالتراضي.

وبحسب صحيفة ذا صن، البريطانية وقعت الحادثة في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو 2009، إذ كان رونالدو، البالغ من العمر حينها 24 عامًا، في لاس فيجاس في عطلة مع شقيق زوجته وابن عمه.

أما مايورجا، فكانت تعمل في نوادي "رين" الليلية، داخل منتجع كازينو بالمز، والتقت بالنجم البرتغالي في منطقة كبار الشخصيات في المكان.

ترشيحاتنا

"الكرنب" يتسبب في أزمة لمشجع نادي أستون فيلا

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

مدرب الأهلى يقود الرجاء المغربي لوضع قدم في نهائي الكونفدرالية.. فيديو

حجب أغاني ألبوم عمرو دياب كل حياتي بـ يوتيوب مصر.. صور

رئيس مستقبل وطن يفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

وصول جثمان الأنبا بيشوي مطران دمياط إلى دير القديسة دميانة بالبراري

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بأقل التكاليف

المتحدث العسكري: بدء الحجز بمعرض إيدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية

أمين الفتوى: هذه المرأة لا يجوز لها أداء الحج أو العمرة

بومبيو: واشنطن تنهي معاهدة 1955.. وقرار محكمة العدل هزيمة جديدة لإيران

آمنة نصير تعلق على اشتغال الشيخ ميزو بتجارة الأسماك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور
محلل سياسي ليبي: الإدارة الأمريكية ستتحكم في نجاح أو فشل مؤتمر إيطاليا
أكاديمي يشرح تفصيليا كيفية حدوث ظاهرة تسونامي المدمرة.. فيديو
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بأقل التكاليف
اقتصادي: تدخل أردوغان في السياسة النقدية سبب تراجع الليرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟