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أخبار البلد

رؤساء النقابات العامة يشاركون في الدورة الرابعة للاتحاد العربي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
محمد غالي
شارك عدد من رؤساء النقابات العامة لعمال مصر اليوم في الدورة الرابعة للأمانة العامة والندوة المهنية للاتحاد العربي للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية والصيد المنعقدة في مقر الاتحاد العمالي العام ببيروت.

شارك من الجانب المصري محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد وخالد عيش رئيس الصناعات الغذائيه و عبد الفتاح ابراهيم رئيس الغزل والنسيج والصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي والنقل البحري برئاسة حسام الدين مصطفى.

وتعتبر هذه الزيارة أولى الجولات الخارجية للاتحادات العمالية الصديقة ونقاباتهم سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو الأوروبي، بهدف مشاركة تلك القطاعات في ثقافاتها ومشاكلها العمالية وخلق آلية تعتمد الاتصال والتعاون لوضع آلية نقابية عمالية تسهم في حل المشاكل.

وشارك علي الجانب الآخر غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، وبشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي اللبناني وصلاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي لعمال الزراعة والصناعات الغذائية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العمالي اللبناني.

وقع الجانبان، عددًا من البروتوكولات بين نقابة الغزل والنسيج بمصر واتحاد عمال بيروت، وكذلك توقيع اتفاقية بين نقابة النقل البحري المصري برئاسة حسام الدين مصطفى والنقل البحري اللبناني، ومثلها الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي اللبناني.

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