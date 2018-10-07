السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بأسوان

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ممثلة فى قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع فى مجموعة من أشجار النخيل بقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو بإجمالى نحو ٥٠٠ نخلة مثمرة دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.





كان حريق اندلع في أشجار النخيل الموجودة في القرية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بأسوان إلى موقع الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء من مدن كوم أمبو ونصر النوبة وأسوان.



