وزير التعليم العالي يعد بتذليل أي عقبات تواجه العلماء المصريين باليابان

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعدد من المبعوثين وأساتذة الجامعات المصريين العاملين في الجامعات اليابانية، بحضور الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي المستشار الثقافي، والدكتورة هانم أحمد عبد الفتاح الملحق الثقافي بالملحقية الثقافية المصرية في اليابان.



وبحث عبد الغفار، خلال اللقاء سبل تقديم الدعم الكامل لهؤلاء العلماء؛ لمساعدتهم على إنجاز مهامهم العلمية على الوجه الأكمل، والاستفادة القصوى من أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا في اليابان، لبناء منظومة بشرية مؤهلة تخدم جميع قطاعات الدولة المصرية مستقبلا.



واستمع الوزير، لبعض مشاكل المبعوثين المصريين باليابان؛ ووعد بحلها وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى أسرع وقت ممكن، لتيسير دراستهم بالخارج.