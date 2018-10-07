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فن

شاهد.. رسالة نسرين طافش لـ كريم عبد العزيز

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
محمد بدران
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها صورة برفقه النجم كريم عبد العزيز من كواليس فيلمهما المرتقب "نادي الرجال السري" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وعلقت نسرين على الصورة قائلة "ممثل استثنائي وإنسان راقي ومحب ، والعمل معه متعة حقيقية وجو من البهجة والإبداع والضحك من القلب، سعيدة جدًا بالعمل مع الرائع كريم عبد العزيز".

يذكر ان "نسرين" تشارك في فيلم "نادي الرجال السرى" مع النجم كريم عبد العزيز، وغادة عادل، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.
شاهد.. رسالة نسرين طافش لـ كريم عبد العزيز

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