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أخبار العالم

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم هاييتي بعد زلزال هز ساحلها الشمالي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
أ ش أ
الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه العميق إزاء الخسارة البشرية والإصابات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شمال غرب هاييتي أمس الأول.

وذكر الموقع الإلكتروني التابع للأمم المتحدة أن جوتيريش قدم تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة هاييتي، وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الاستجابة التي تبذلها حكومة هاييتي.

وأفادت التقارير بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر قد وقع قرب "بور دو بيه" قبالة الساحل الشمالي لهايتي، مما أدى إلى مصرع 11 شخصا وإصابة أكثر من مئة شخص.

ووقعت عدة هزات أرضية لاحقة، شعر بها سكان العاصمة بورت أو برنس، وجمهورية الدومينيكان المجاورة وشرق كوبا.
ويعد هذا أقوى زلزال تشهده هاييتي منذ عام 2010، عندما ضرب زلزال عنيف بقوة 7.3 درجة الجزيرة الصغيرة، مما أثر على حوالي ثلاثة ملايين شخص.

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