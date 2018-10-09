بعد اتهامه بالتحرش.. مرشح ترامب للمحكمة العليا يحلف اليمين.. فيديو

WATCH: Justice Kavanaugh sworn in to the U.S. Supreme Court by retired Justice Kennedy. pic.twitter.com/0rjmZ3nR91 — NBC Politics (@NBCPolitics) October 8, 2018

أدى بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى منصب رئيس المحكمة العليا، منذ قليل، مراسم حلف اليمين الدستورية في البيت الأبيض، وذلك بعد فوزه بأصوات الأغلبية في الكونجرس، وذلك وسط جدل كبير أثير حول على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي في حق الباحثة الأكاديمية كريستين فورد وسيدتين أخريين.وحصل كافانو على غالبية ضئيلة بمجلس الشيوخ الأمريكى (50 مقابل 48)، إلا أنه قدم انتصارًا للرئيس ترامب الذى يسعى لتعزيز موقع الجمهوريين قبل شهر من انتخابات منتصف الولاية.وجاء قرار الكونجرس الأمريكى ليغلق الباب على أسابيع من السجالات والمواجهات السياسيّة الشرسة التى تخلّلتها اتهامات للقاضى كافانو بارتكاب اعتداء جنسى عندما كان شابًا.