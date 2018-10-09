أول رد من تعليم المنيا على فيديو تحرش مدرس بإحدى الطالبات

علق محمد عزب، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، على الفيديو الذي تم تداوله لمعلم يتحرش بطالبة أثناء درس خصوصي، موضحا أن هذا الفيديو قديم ومنذ عامين وتم تداوله خلال الفترة الماضية.



وأشار "عزب" في بيان، الثلاثاء، إلى أن هذا المعلم بالفعل تابع للتربية والتعليم وتابع لإدارة مغاغة التعليمية، ولكنه تم استبعاده من التدريس وإحالته إلى عمل إداري.



وأكد مدير المديرية أنه يوجد فيديوهات وصور قديمة يتم تداولها حديثًا لمحاربة النظام التعليمي الجديد، ولذلك يجب التأكد من ما يتم نشره على الفيس بوك قبل تداوله بصورة كبيرة.



كان قد تداول أولياء الأمور عبر جروبات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المعلمين بمدينة مغاغة وهو يتحرش بطالبة أثناء درس خصوصي.



وطلب أولياء الأمور من مسئولي التعليم التحقيق في هذا الأمر واستبعاد هذا المعلم من موقعه.