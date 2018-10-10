الإحصاء: 2.6% ارتفاعا في معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 2.6% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه ليبلغ 302.7 نقطة، مشيرا إلى أن معدل التضخم على أساس سنوى بلغ خلال الشهر الماضي 15.4% في حين كان قد سجل 32.9 % خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.



وأوضح الإحصاء - فى البيان الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم - أن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهرى الماضي يرجع إلى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة (17.2%)، والفاكهة بنسبة 7.4%.



وبين الإحصاء أن أسعار الطعام والشراب زادت خلال الشهر الماضي بنحو 4.6% مقارنة بالشهر السابق عليه فى حين ارتفعت بنحو 15.9% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017.



ولفت إلى أن معدل التضخم في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2018 ارتفع بنحو 14% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.



وأشار إلى زيادة معدل التضخم خلال الشهر الماضي في الحضر بنحو 2.5% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 293.8 نقطة فى حين على أساس سنوى بلغ معدل التضخم في سبتمبر الماضي 16% مقارنة بالشهر المناظر من 2017، وفى الريف ارتفع معدل التضخم الشهر بنحو 2.8% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه ليبلغ 303.2 نقطة، كما بلغ 14.8% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.