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أحمد موسى يعرض فيديو لحظة دخول خاشقجي القنصلية السعودية فى تركيا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسى، مقطع فيديو للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، المختفى فى تركيا وهو يدخل مقر القنصلية السعودية بتركيا .

وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكى دخل بكل قوة فى اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، موضحا أن الرئيس الأمريكى قام بالتعليق على الاختفاء أكثر من مرة.

واشا موسي إلى أن ترامب لم يتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني وتحدث فقط عن اختفاء شخص .

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