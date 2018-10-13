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الفيروسات الكبدية: مصر أول دولة في العالم مرشحة للقضاء على فيروس سي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر نجحت خلال الأربع سنوات الأخيرة فى القضاء على فيروس سى.

وأشار"دوس" إلى أن مصر كانت تتصدر الدول الأعلى إصابة بفيروس سى، ومن المتوقع فى عام 2020 أن تصبح مصر هى الدولة الأولى على العالم فى القضاء على فيروس سى".

وأضاف "دوس" خلال مداخلة هاتفية "لبرنامج "مصر النهاردة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"، :"عالجنا فى مصر أكثر من نصف مرضى العالم بفيروس سى، مؤكدا أنه تم علاج 2 مليون مصرى من فيروس سى من 2014 وحتى الآن.

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الفيروسات الكبدية: مصر أول دولة في العالم مرشحة للقضاء على فيروس سي
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