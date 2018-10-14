بالألوان الطبيعية.. كفر الشيخ تحتضن ملتقى البرلس الخامس للفنون التشكيلية.. 42 مبدعا من 18 دولة حولوا المنازل والمراكب إلى جداريات جمالية.. والمحافظ يكرّم أصحاب الأنامل الذهبية ..فيديو وصور

-جداريات فنية تجسد طبيعة مدينة البرلس الساحلية

-أمسيات فنية وورش عمل لتعليم الأطفال الرسم والتلوين -محافظ كفر الشيخ: الملتقى يعكس رسالة إبداع الفن مع الطبيعة





مدينة ساحرة التقى فيها عبق التاريخ مع الطبيعة الخلابة التي تجذب القلوب إليها قبل العيون، إنها مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والتي شهدت ملحمة وطنية لاستبسال أبنائها في معركة البرلس البحرية أثناء اندلاع العدوان الثلاثي على مصر، عادت إليها روح الفن والثقافة من خلال ملتقي البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب 2018، حيث تحولت منازلها وشوارعها ومياديها إلى لوحة فنية بديعة بأنامل الفنانين المشاركين في هذا الملتقى.





فلم يكن يتخيل أحد أن تتحول شوارع ومنازل مدينة البرلس بكفر الشيخ، إلى لوحة فنية بديعة التصوير من خلال 42 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم، استطاعوا بأناملهم الذهبية تجسيد صورة طبيعة المدينة الساحلية التي يمتاز أهلها بامتهان حرفة الصيد، إلى بانوراما فنية جميلة وذلك للعام الخامس على التوالي.





يونجح الفنانون، خلال ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب، في رسم صور مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد في البحر، وشباك الصيادين الممتلئة بالأسماك عقب العودة من رحلات الصيد، وسط فرحة كبيرة وغامرة في عيون الأطفال الذين يساعدون الفنانين في بعض الأعمال الفنية بعد أن تعلقوا بشغف في حب الفن التشكيلي والرسم والتلوين.





ولعب الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، دورًا بارزًا كبيرًا في إقامة هذا الملتقى للعام الخامس على التوالي في إطار خطة مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن لتطوير وتنمية مدينة برج البرلس والتي تحولت من قرية إلى مدينة منذ 5 سنوات، وتواصلًا مع أهداف المؤسسة التي تخصص جزءًا كبيرًا منها لتنمية مدينة برج البرلس والارتقاء بها.





ولم يقتصر ملتقي البرلس على أعمال الرسم والتلوين والفن التشكيلي الرائع فحسب، بل امتد نشاطه الرائع إلى تنظيم عروضًا فنيًا لإدخال البهجة والسعادة في نفوس أطفال المدينة الذين تعلقوا بالفن، بعد أن تم تنظيم معرض للعرائس المتحركة وورش عمل لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والفن والتلوين، ما أكسبهم مهارات في تنمية شخصيتهم واكتشاف الموهوبين منهم.





وشهدت فعاليات هذا الملتقى إقامة عدد من عروض الفنون الشعبية وإقامة حفل غنائي للمنشد الصوفي الكبير عامر التوني بمصيف بلطيم، بحضور الفنانين المشاركين في الملتقى وطلاب الفنون الجميلة من عدة جامعات، والأهالي، ما أضفى على هذا الملتقى رونقًا جماليًا وثقافيًا لإحداث رواج سياحي للمحافظة.





وأشاد أهالي مدينة برج البرلس بهذه المبادرة التطوعية لهؤلاء الفنانين من خلال ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب 2018، مشيرين إلى أن هذا الملتقى يضع مدينة البرلس الساحلية ذات الطبيعة الساحرة على خريطة السياحة، وتساهم في تطوير المجتمع ورفع الذوق العام وتنمية المواهب وتنمية الإحساس بالجمال.





وشهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الأعمال الفنية وجداريات ملتقى البرلس الدولي الخامس للرسم على الجدران والمراكب بمدينة برج البرلس، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون على مدار أسبوعين.





كما كرّم محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 42 فنانًا تشكيليًا من 18 دولة؛ لمشاركتهم المتميزة في فعاليات ملتقى البرلس الخامس للرسم على الجدران والمراكب 2018 في ختام الملتقى، والذي عُقد بفندق القوات المسلحة بمدينة بلطيم، بحضور الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، رئيس ملتقى البرلس للفنون.



