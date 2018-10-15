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محافظات

تحصين 172 ألف رأس ماشية في بني سويف

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:25 م
تحصين ماشية
تحصين ماشية
محمد عبدالحليم
تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لجهود الطب البيطري في مجال التحصينات والرعاية الطبية والتوعية والارشاد البيطري .

وحسب ماورد في تقرير مديرية الطب البيطري تم تحصين 151 ألفا و47 رأسا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، وذلك في الفترة من 15/9 إلى 14 /10 /2018 ، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد المرضين بداية من منتصف سبتمبر الماضي وحتى 14أكتوبر الجاري.

شملت التحصينات 129 ألفا و925 رأسًا من الأبقار ، و18ألفا و38 من الجاموس ، و2795 من الأغنام ، و289 من الماعز ، فيما بلغ العدد الاجمالي للحيوانات التي تم ترقيمها ضمن الحملة خلال نفس الفترة المذكورة ، 21ألفا و509 رؤوس موزعة بواقع 19 ألفا و535 رأسا من الأبقار، و1704 من الجاموس و238 من الأغنام ، و32 من الماعز .

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